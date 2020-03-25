Akif Beki: Bu muydu ihtiyaç, rahatlatır mı toplumu ve cezaevlerini?

Yeter mi, salgın tehlikesini savuşturur mu, kalanlara sosyal mesafe ve kalabalıktan uzak durma imkanı sağlar mı, kapasite aşımından üst üste yığılmayı önler mi sanmam.

Fakat daha kötüsü, eşitliği ve adaleti de sağlayamıyor bu haliyle.

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Tekraren uyuşturucu ve cinsel suç işleyenlere erken tahliyede sakınca görülmezken kasten öldürmeyle birlikte terör ve örgütlü suçlar istisna tutuluyor.

Fikrine göre yazmak, çizmek ve konuşmanın da örgütlü suçlardan tutuklu yargılanabildiğini, muhalefetle mücadelenin de terörle mücadele havasına sokulabildiğini düşünürseniz… Hayra alamet değil.

Bu muydu ihtiyaç, rahatlatır mı toplumu ve cezaevlerini?

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Akif Beki’nin yazısı