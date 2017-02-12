Akif Beki: Bizim milli gururumuz, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin canı Ruslarınkinden daha mı az değerli?

Yanlışlıkla vurdularsa bile bu Rusların yanlışından kaynaklandı, Türk tarafının hatası değildi.

Koordinatlarda bir yanlışlık olsaydı FETÖ parmağından şüphelenilebilirdi.

Ama Rus pilotların kendisinde bir FETÖ’cülük yoksa bu ‘kaza’da da bir FETÖ provokasyonu bulunamaz artık.

Provokasyon varsa ancak Rus ordusunun içinden gelmiş olabilir, başka ihtimal kalmıyor geriye.

Her halükârda Ruslar üstlenmek zorunda sorumluluğu.

Ne TSK’nın dikkatsizliği ya da tedbirsizliğine yıkabilirler kabahati…

Ne de TSK’ya sızmış FETÖ’cülerin kumpasıyla açıklayabilirler.

Üstlerinden atamazlar suçu.

…

Rus jetini düşürmemizi, kıyamet kopararak fırsata çevirmişti Moskova.

Bırakın PYD’yi… PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini bile ileri geri pervasızca konuşur hale gelmişlerdi.

Bizi saymamaya, tepkimizden korkmadan çekinmeden atıp tutmaya başlamışlardı.

Allah’tan koordinat yalanını yutmadı TSK, lafını da esirgeyip yutkunmadı.

Bu başlangıç olsun, şimdi terse çevirelim ilişki dengesini. Biraz da onlar sıkışsın, onlar boyun büküp ezilsin karşımızda.

Üstünkörü bir kaza açıklamasıyla yakayı sıyıramasınlar.

Olayı önemsizleştirip ucuz kurtulmalarına niye izin veriyoruz?

Bizim milli gururumuz, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin canı Ruslarınkinden daha mı az değerli?

Akif Beki’nin yazısı