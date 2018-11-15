Akif Beki: Bilmiyor mu ki Erbaş Hoca, dengesizin ağzı kadar muvazenesi de bozuk

Dini, ticaret odalarına bulaştırmazken siyasete alet etmek ne müthiş bir duyarlılık ama.

Ha camiye parti çığırtkanı sokmuşsunuz, ha partiye din düccarı…

Reklam

Diyanet İşleri Başkanı’na sesleneceksiniz, bir el atsın, dine de laik demokrasiye de ihanet ediliyor, istismara izin vermesin diyeceksiniz…

Fakat Ali Erbaş Hoca üstüne vazife olmayan meşgalelerden başını alamıyor ki ilgilensin.

Reklam

Dil uzatmadığı, hakaret yağdırmadığı tarihi şahsiyet kalmadığı için adı ‘fesli deli’ye, meczuba çıkmış bir gayriciddi zatı ciddiye alıyor, ayağına ziyarete gidiyor.

Kadir Mısıroğlu’nu bile şaşırtıyor muteber adam yerine konması. Kendisinden ‘memleketin en itibarsız adamıydım, yüzüme bile bakılmazdı’ diye söz eden biri.

Bilmiyor mu ki Erbaş Hoca, dengesizin ağzı kadar muvazenesi de bozuk…

Bilmiyor mu ki Atatürk ve İnönü gibi Mehmet Akif ve Necip Fazıl’a da ağız dolusu sövüyor…

Bilmiyor mu ki su katılmamış bir gericidir, iflah olmaz bir saltanatperest…

Akif Beki’nin yazısı