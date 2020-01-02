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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Belediyelerin görmesini sakıncalı yapan ne var bu tapu bilgilerinde

‘Kanal İstanbul’ güzergahından kimlerin arsa kapattığı konuşulurken ne olsa beğenirsiniz… Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yılda belediyelerin tapuya erişimine kısıtlama getirecekmiş.

Neyin önlemi bu?

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Belediyelerin görmesini sakıncalı yapan nasıl bir devlet sırrı niteliği var bu tapu bilgilerinin, biri söyleyebilir mi?

İlk değil, türünün ikinci örneği bir ‘kozmik oda’ saçmalığıyla karşı karşıyayız.

İlki, “İmamoğlu’na İBB verilerini vermektense canımı veririm” diye konuşturulan Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’un kahramanlaştırılmasıydı.

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O zırva hamaseti hatırladınız mı!

İbret alınmadığı için, tarih tekerrür ediyor şimdi.

Herhalde sırada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün canı pahasına nasıl kahramanca bir direniş sergilediği, kayıtları düşmandan korumaya ne müthiş baş koyduğu hikayelerini dinlemek var.

Akif Beki’nin yazısı

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