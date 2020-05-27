Akif Beki: Baskın seçim yoksa bu hazırlık niye?

Kılıçdaroğlu, gerekirse DEVA ve Gelecek partilerine grup kurabilmeleri için milletvekili transfer desteği teklif etti. Ama gerekirse, yani şartlı destek…

Bir baskın seçim dayatılırsa… Henüz seçime girme yeterliliğini karşılamadan hazırlıksız yakalanırlarsa… Yarış dışı bırakılacakları bir plana maruz kalırlarsa…

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İktidar bunu ahlaksız teklif olarak değerlendirdi. Yeni partileri sandığa sokturmamak için seçim takvimiyle oynamak, iktidar avantajlarını kullanmak çok ahlaklı, erdemli bir siyasetmiş gibi.

MHP’nin önerisiyle böyle bir desteğin verilmesini engelleyecek düzenlemeye kafa yoruyor şu an AK Parti.

Baskın seçimi akıllarından bile geçirmiyorlarsa neden?

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Seçime girmelerini engellemek gibi bir hesap yoksa, engellenmeleri ihtimaline karşı taktik geliştirilmesine niye kızarlar?

Sandık dışı yollarla önlerini kesmeye hiç niyetleri yoksa önlerini kestirmeme formülünü neden yasaklamaya kalksınlar ki?

3 yıl sonra gününde yapılacaksa, baskın seçim zorlanmayacaksa CHP de yeni partilere milletvekili transfer etmeyecektir.

Öyleyse bu hazırlık niye?

Akif Beki’nin yazısı