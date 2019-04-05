Akif Beki: Bakmayın deli saçması tevzirata, Erdoğan’ın hiç öyle bir havası yok

Mantıksal olarak, hem darbe girişiminden hem de terör suçundan tutuklanmasını boşuna beklemiyordu İmamoğlu’nun…

Haliyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını merak ediyordu.

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‘Bakmayın siz o deli saçması tezvirata, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiç öyle bir havası yok, kaldı ki iktidar medyasının baş tacı ettiği önde giden meczup tetikçiler bile aklı başında laflar ediyor, bu zırvacıların yanında kaçıklar bile akil insan kaldı, dezenformasyon ve bilgi kirliliği yayarak seçim kaybının terse çevrildiği nerede görülmüş, karalama ve itibarsızlaştırma saldırılarıyla sonuçları tanıtmamak veya geçersiz kılmak mümkün mü yahu, aldırmayın böyle hezeyanlara’ dedim. Dedim demesine de, zihninine üşüştürülen akla zarar şüpheleri dağıtmaya yetti mi!…

Akif Beki’nin yazısı