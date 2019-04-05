Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Bakmayın deli saçması tevzirata, Erdoğan’ın hiç öyle bir havası yok

Mantıksal olarak, hem darbe girişiminden hem de terör suçundan tutuklanmasını boşuna beklemiyordu İmamoğlu’nun…

Haliyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını merak ediyordu.

Reklam

‘Bakmayın siz o deli saçması tezvirata, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiç öyle bir havası yok, kaldı ki iktidar medyasının baş tacı ettiği önde giden meczup tetikçiler bile aklı başında laflar ediyor, bu zırvacıların yanında kaçıklar bile akil insan kaldı, dezenformasyon ve bilgi kirliliği yayarak seçim kaybının terse çevrildiği nerede görülmüş, karalama ve itibarsızlaştırma saldırılarıyla sonuçları tanıtmamak veya geçersiz kılmak mümkün mü yahu, aldırmayın böyle hezeyanlara’ dedim. Dedim demesine de, zihninine üşüştürülen akla zarar şüpheleri dağıtmaya yetti mi!…

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Dolapdere Wynwood olur mu?

Beyoğlu Belediyesi’ne sesleniyorum, Dolapdere’yi sanat vahasına dönüştürün
Neden Dolapdere de Miami’nin sanat mahallesi olarak bilinen, rengarenk duvar resimleri ve sanat galerileriyle meşhur Wynwood gibi olmasın?

38. İstanbul Film Festivali’nde kaçırmamanız gereken yedi film

Sinefiller için yılın en heyecanlı zamanı, ’38. İstanbul Film Festivali’ sonunda başlıyor. Fakat 175 uzun, 11 kısa metrajdan oluşan bu yoğun program içinde yolunuzu bulmak ve bir program çıkarmak pek kolay iş değil. Hâl böyle olunca bir eleme yapmak kaçınılmaz oluyor. Biz de Diken okurları için 38. İstanbul Film Festivali programını gözden geçirdik ve kaçırmamanız gereken 7 filmi seçtik. Şimdiden iyi seyirler!

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...