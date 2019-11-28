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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Babacan lider partisi değil kadro hareketi istiyor

Ali Babacan’ın Habertürk Teke Tek’te Fatih Altaylı’ya söylediklerinden neyi mi spota çıkarırdım?

Kuracakları partinin asaleten seçilmiş bir lideri olmayacak, o kadro hep boş tutulacak. Vekaleten atanmış gibi emanetçi bir ‘lider naibi’ olacak. Müştereken yönetilecek.

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Babacan’ın liderlik koltuğunu dolduracağına güvenilmediğinden değil. Kendisinin de onayıyla, lider partisi yerine kadro hareketi olmayı tercih ettikleri için.

Seçim meselesi yani, onları diğerlerinden ayıran alamet-i farikaları  ‘karizmatik ve kurtarıcı kahraman’sızlıkları olsun istiyorlar.

AK Parti deneyiminden çıkardıkları en büyük ders bu gibi görünüyor.

Akif Beki’nin yazısı

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