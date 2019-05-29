Akif Beki: Ayrıştırıcı bombardımana rağmen karşıt mahalleler çatışmıyorsa…

Bir… Ayrıştırıcı bombardımana ve kurulan barikatlara rağmen karşıt mahalleler çatışmıyor, yanaşmaya ve iç içe geçmeye başlıyorsa… AK Parti ile CHP tabanları arasında bir geçişkenlik baş gösteriyorsa… Bu kimin başarısıdır? Aşırı dozla kutuplaştırma siyasetinin iflasına, o denizin bittiğine, o silahın artık ters teptiğine mi delalettir? Yoksa CHP’nin, değişerek önyargıların üstesinden gelebildiğine mi işaret? Veya ikisi birden mi?

İki… Şu halde, adını ağza almayı yasaklayıp İmamoğlu’ndan sadece ‘CHP adayı’ diye bahsettiniz diyelim. Alerjik reaksiyon uyandırarak muhafazakar seçmeni kendisinden uzaklaştırıp tekrar AK Parti adayına döndürmeyi tetiklemeye yeter mi?

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Ve üç… ‘Biz gidersek CeHaPe öcüsü gelir’ korkutmacasıyla mahalleye ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği bu saatten sonra tutar mı, başarı şansı nedir?

Akif Beki’nin yazısı