Akif Beki: Attığımız hava çektiğimiz belaya değer mi?

Karabağ’da hamasetin dozu başta kaçırıldı. Sıkıştırılan Ankara ve Bakü, şimdi toparlamaya çalışıyor.
“Türkiye zinhar taraf değil”e, Rusya ve Fransa’yı iknaya uğraşıyor Aliyev.
Cumhurbaşkanlığı, ‘karıştığımız’a dair afaki suçlamaları yeminbillah yalanlıyor.
Savunma Bakanlığı; uçak ve SİHA’larımızın karıştığı iddialarını, “Ermenistan propagandası, uydurma” diye reddediyor.
İktidar medyasıysa hala farfarasında. “SİHA’larımız kasıp kavurdu” manşetleriyle “MSB yalanladı” başlıklarını birlikte atmaya devam ediyor.
Madem asılsız ve aleyhimize, bunları ha babam niye körüklüyor güdümlü medya? Attığımız hava çektiğimiz belaya değer mi?