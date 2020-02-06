Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Astana’ya bağlılık sözleri abartılmadı mı?

İktidar; İdlib saldırısı yüzünden ipleri koparmayacağı, Astana masasından kalkmayacağı, Rusya’yla işbirliğini bozmayacağı ve yönünü Batı’ya çevirmeyeceğine dair teminat üstüne teminat veriyor.

En son, MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Soçi ve Astana’ya baglılığımızı teyiden bildirdi.

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Moskova’nın içini bu kadar rahat tutmak, Ankara’nın müzakere gücünü kırmaz mı, elini zayıflatmaz mı?

Astana masasından, anlamını kaybettiği için kalkmaya niyetlenmemizle geri oturmamız bir olmuşken; Ruslara ilave güvence vermeye ne gerek vardı cidden!

Akif Beki’nin yazısı

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