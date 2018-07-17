Akif Beki: Asıl ahlaksızlık, ‘yatak odasına kamera koymaktır’

Hülasası, adımız gibi bilelim şunu…

Dünün ihmalleri, gevşeklikleri, fırsatçılıkları, göz yummaları nasıl FETÖ gibi bir canavarı ortaya çıkardıysa… Bugünün duyarsızlıkları da başımıza yarının FETÖ’lerini doğurtacaktır.

Reklam

Mustafa Ceceli skandalına işte bu gözle bakın…

FETÖ’yü büyüten geçmiş hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığını ölçebilecek bir test var şimdi önümüzde.

Reklam

Suçluyla mağdur karıştırılmıyor ya da bir tutulmuyorsa… Suçlunun ürettiği ve yaydığı içerik tartışılıp kurcalanmıyor, yalnızca eylemdeki kanunsuzluğa ve iğrençliğe odaklanılıyorsa…

Olayda sadece komployu kuran, yani özel hayatın mahremiyetine tecavüz eden suçlanıyorsa…

Komplonun amacına ulaşmaması ve bu yöntemle istediği sonucu alamaması için mağdurlar gerek hukuken gerekse iş ortamları ve toplumda korunuyor, karalanmalarının önüne geçiliyorsa…

Asıl ahlaksızlık, ‘yatak odasına kamera koymaktır’ mesajı güçlü bir şekilde veriliyorsa…

Suçun kahramanları süratle bulunup hak ettikleri cezaya çarptırılıyorsa…

Endişelenmenize mahal yoktur.

Akif Beki’nin yazısı