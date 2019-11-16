Akif Beki: Art arda toplu siyanür intiharlarının ortaya çıkması tesadüf mü?

1970’lerde İngiltere’de kendini yakarak intihar olayı köpürtülünce aynı yöntemle intiharların sayısı görülmedik ölçüde artmış.

Avusturya medyasına veya bizdeki köprüden atlama haberlerine kısıtlamalar getirilen dönemde belirgin azalma olmuş.

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Aksi durumlarda, taklit intihar patlaması yaşandığına dair sağlam istatistikler mevcut.

Özellikle de yöntemin ayrıntılı tasviri ve büyütülmesi, ölümcül bir hata deniyor.

Yine de sorumluluk davetine icabet etmez mi bir medya, etmiyor işte. Hele sözüm ona duyarlılık kumkuması sosyal medyada hak getire, zerresi yok.

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İntiharı bir politik eylem, bir protesto biçimi havasına sokan sahte duyarlılık şovları batsın.

Oynadıkları, alet ettikleri şey, insan hayatı…

Fatih’te, Antalya’da, en son Bakırköy’de art arda toplu siyanür intiharlarının ortaya çıkması tesadüf mü?

Kendileriyle birlikte ailelerini de ölüme sürüklemiş bu kurbanların kanını zehirleyen, sadece aldıkları madde değil.

‘İntihar eğilimi hastalık mı ki bulaşsın, moda mı ki taklit edilsin, başka çare ve kurtuluş kalmayınca sağlıklı insanlar da intihar eder, gazetede okuyarak TV’de izleyerek kafası bulanıp kim canına kıyar’ zevzekliklerini bırakalım, vebali ağır!

Akif Beki’nin yazısı