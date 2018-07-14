Akif Beki: Alın size FETÖ’yle mücadele karnemiz

Dini faaliyetle siyasi faaliyeti ayırabildik mi?
Dini cemaat ve tarikatları şeffaflaştırabildik mi? Dini hizmet görüntüsüyle partizanlaşmalarını, siyasette ve devlette kadrolaşma hesapları yapmalarını sonlandırabildik mi?
Dinle imanı, bezirganların elinden alabildik mi?
Camiyle cemaati, inanç tacirlerinden, hurafe tüccarlarından temizleyip kurtarabildik mi?
Nasıl tehlikeli bir karışıma dönüştüğünü yaşayarak öğrendiğimiz halde, dini vaazla siyasi propagandayı birbirinden ayrıştırabildik mi?
Bu amaçla kaç roman yazıldı, kaç film çekildi, kaç oyun sahnelendi? Edebiyatçı ve sinemacılar devlet katında buna nasıl teşvik edildi?
Mücadelenin bilançosu böyle çıkarılır, polis adliye rakamlarıyla değil.