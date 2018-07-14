Akif Beki: Alın size FETÖ’yle mücadele karnemiz

‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182’ye yükseldi. Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı. Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin […]