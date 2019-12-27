Akif Beki: Ali Babacan’la bu tespitinde yüzde yüz hemfikirim

T24’ten Şirin Payzın’a, tam düşündüğüm şeyi söylemiş: “Kanal İstanbul bir kutuplaştırma projesidir.”

Bakın, Ali Babacan’la bu tespitinde yüzde yüz hemfikirim. Ama bir de öbür yarısı var. Kutuplaştıran kim ve neden? İşte burada ayrılıyoruz.

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Babacan’a göre bu bir gündem değiştirme hamlesi. İhtiyaç duyanın da iktidar olduğu sonucu çıkıyor söylediklerinden.

Çünkü iktidar, işsizlik gibi can yakıcı gerçek gündemlerin konuşulmasını istemiyor. Onun yerine yapay bir gerilim icat ederek milleti oyalıyor, gündemi meşgul ediyor…

Oysa ben Kanal İstanbul’un iktidardan çok İmamoğlu’na yaradığını düşünüyorum.

Akif Beki’nin yazısı