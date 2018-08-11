Akif Beki: Albayrak’ın önce ne demediğine dikkat kesildim

Dün, yeni ekonomi modeli açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önce ne demediğine dikkat kesildim.

…Bakan Albayrak, dün bir kez daha barış çubuğu uzattı, elinde zeytin dalıyla seslendi.

Reklam

Bu mesajların yerine ulaşması, vurguların muhataplarda karşılık bulması, medyadaki propagandistlerle ağız birliğine de bağlı değil mi?

Gayretkeşlerin parazit cızırtısı aynen yükselmeye devam ederse gürültüye gitmez mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Bakan Albayrak’ın, yatırımcılardaki kafa karışıklıklarını gidermeye dönük tamamlayıcı söylemleri, göz korkutan işgüzarlıklarla kirletilmesin, bulandırılmasın sonra.

Akif Beki’nin yazısı