Akif Beki: Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun Hans’la George’tan daha güvenilmez olduğuna mı inanalım

AK Parti bile yerinde bularak toplanması için Meclis Başkanlığına başvurmuşken, kraldan fazla kralcı fanfar bandosu, kapalı oturuma karşı kampanyasını hala sürdürmesin mi!

Kapalı oturumun neden toplanmaması gerektiğine dair, teneke çalarak tutturdukları terane şuydu: Güvenip de Meclis muhalefetine devlet sırrı emanet edilemez!

Reklam

Verilecek hassas bilgilerin, HDP ve CHP milletvekillerince anında terör örgütü PKK ve işbirlikçisi katil rejime iletilmeyeceğini kim garanti edebilirdi güya.

Ne yani, Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun Hans’la George’tan daha güvenilmez olduğuna mı inanalım!

Akif Beki’nin yazısı