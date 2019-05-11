Akif Beki: AKP’ye yapılınca susmak dilsiz şeytanlıktı, CHP’ye gelince ne yapılsa müstahak mı?

Çokça antidemokratik yargı müdahalesi atlatmış AK Parti’den daha iyi anlayan da olmaz ayrıca bu ‘yetti artık’ tepkilerini…

AK Parti’ye zulmedildiğinde susmamak, zalime karşı sessizliğini bozmak, mazlumdan yana durmak, ısrarla sesini kesmemek hakperestlikti. Dilsiz şeytan olmamaktı. Zulme boyun eğmemekti. Katılırdınız katılmazdınız ama hoşa gitmese de saygıyla karşılanacak bir düşünce ve ifade özgürlüğü kullanımıydı…

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Fakat CHP’ye gelince ne yapılsa müstahak, az bile mi? YSK kararı aleyhinde konuşmak, sosyal medyada iyimser bir etiket paylaşmak, ‘cesaret bulaşıcıdır’ mesajları vermek en iyi ihtimalle kariyere zarar verecek ideolojik kümelenmeler mi oluyor?

Akif Beki’nin yazısı