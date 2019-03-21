Akif Beki: Akit TV’de patlayan şey

Muhalefet partilerine karşı halkı kin ve düşmanlıkla doldurmanın seçim kazanmaya faydası dokunabilir. Ama sakıncalarını görmezden gelebilir miyiz?

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen’in, müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’ndeki idam şovundan bahsediyorum. Millet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını istiyor diye yayın yapmıştı ya…

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Münferit bir şuursuzluk diyen de, alışılageldik bir provokatiflik olarak değerlendiren de, dikkat çekme lümpenliği gibi gören de var. Ama reyting maymunluğuyla açıklanabilir mi, hayret avcılığına indirgenebilir mi böyle korkunç bir densizlik?

Akif Beki’nin yazısı



