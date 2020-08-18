Akif Beki: AK Parti’ye karşı en bilenmiş CHP’lilerle AK Parti, CHP’deki değişimden rahatsızlıkta birleşiyor

Kılıçdaroğlu’nun “Abdullah Gül’ün adaylık ihtimalinden niye bu kadar korkuyorlar” sözü, CHP taraftarlarına mı söylenmişti? Hiç sanmıyorum.

Partideki değişime direnen, onaylamayan CHP’liler üstüne alındı. Ama asıl alınması gereken iktidar aktörleri, bu sayede hiç oralı olmadı. Çünkü gerek kalmadı. Siyasi çıkarlarını, daha iyi savunamazlardı.

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Bu da tuhaf bir örtüşmeyi bir kez daha su yüzüne çıkarıyor.

AK Parti’ye karşı en bilenmiş CHP’lilerle AK Parti, CHP’deki değişimden rahatsızlıkta birleşiyor. Ve eski CHP özleminde…

Ne ironi ama!

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İktidarın, karşısında Gül profili değil de niye Muharrem İnce profilindeki bir aday istediği anlaşılabilir.

Akif Beki’nin yazısı