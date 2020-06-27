Akif Beki: AK Parti’nin savunduğu hiçbir şey yok ki, tam tersini savunurken karşımıza çıkmasın

AK Parti’nin belli bir anda savunduğu hemen hiçbir şey yok ki, başka bir anda tam tersini savunurken karşımıza çıkmasın.

Son örnek, ‘Çoklu Baro’ teklifi…

“Bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali olmaz, olursa kaos kargaşa olur, ikilik çıkar” argümanı terse döndürüldü.

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Koronayla mücadelede CHP’li belediyelerin ayrı yardım toplaması ve dağıtmasına bile buradan yüklenilmiyor muydu?

Valilikler varken halka ayrı ekmek dağıtmaya kalkarak bozgunculuk yapmakla, paralel devlet kurmaya çalışmakla suçlanmıyorlar mıydı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi argümanını ödünç alarak iktidara karşı kullanıyor. Şunları duyunca ne hissediyorlar acaba:

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“Anayasal hüküm var; bunlar kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği bölünmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de bir tüzel kişiliği vardır. Merkez Bankası örneğini verdim; bir tane merkez bankası olur, iki tane olmaz. Yani bir ilde, üç tane baro olmaz; bir tane baro olur. Bir ilde bir tane vali, bir tane defterdar olur. Bir ilde bir tane nüfus memuru olur; beş tane nüfus memuru yapamazsınız. Bu çerçevede bakmak lazım…”

Yadırgıyorlar mıdır, bir yerlerden anımsıyorlar mı dersiniz?

Çaktırmadan içten içe tebessüm ediyorlardır belki de.

Sizi bilmem ama ben gülmekten kendimi alamıyorum.

Akif Beki’nin yazısı