Akif Beki: AK Parti’nin ‘kibarlar alemi’ lokmalarından kısabilecek mi?

18 yıl sonra yine savurganlıkla, israfla mücadele gerektiğinde iktidarın aklına ilk gelen, araç harcamalarını kısmak. Bir de temsil ve ağırlama giderlerini.

Demek ki makam sahipleri, 18 yılda itibardan tasarrufa razı edilememiş.

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Meclis’in bütçeyi denetleme yetkilerinin daraltıldığı, şeffaflık ve hesap verebilirliğin azaldığı, denetim dışı harcamaların patladığıyla ilgili muhalefet eleştirileri, iktidar tarafından nasıl doğrulanmış olduysa…

Temsil ve ağırlama giderlerinde israfa, makam aracı saltanatında aşırıya kaçıldığı da bunları kısıtlama vaadiyle doğrulanmış oluyor.

(…) AK Parti’nin, gelişmiş ülkelerde bile bizdeki kadar makam aracı görülmediğini söylemesinin üzerinden 18 yıl geçti.

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Hala aynı noktada bile değiliz. İsrafın boyutları çok daha kötüleşti.

Fakat iktidar elitleri yani AK Parti’nin ‘kibarlar alemi’, ayrıcalıklarından tasarrufa ikna edilebilecek mi? Kibar lokmalarından kısabilecekler mi?

Akif Beki’nin yazısı