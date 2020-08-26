Akif Beki: AK Parti’nin ekonomi kurmayı baltayı çok pis vurdu taşa

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin notunu kırdı ya…

Güya bu ‘Üst Akl’ın ispatıydı, suçüstü yakalanmıştı.

Doğal gaz keşfimizi hazmedemeyen ‘Üst Akıl’, ekonomimize yeni bir operasyon başlatmıştı, başka izahı yoktu.

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Terane, terane üstüne. AK Parti’nin ekonomi kurmayı Nurettin Canikli okudu bu nameleri.

Hemen belirtmek isterim, bu bir hakkı teslim yazısıdır.

Arada kaynamasın. Daha önce de deneyenler oldu ama ‘Üst Akıl’ komploculuğunun ipliğini kimse böyle pazara çıkaramamıştı.

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Ekonomistlerin, ipini çekmek için şu kadarını demesi yetti: Fitch’in not takvimi 2019’da ilan edilmişti. Tarih, 9 aydır günü gününe belliydi. Bilmeyen yoktur…

Canikli, baltayı çok pis vurdu taşa. ‘Üst Akl’ın varlığını ispat edeyim derken nasıl bir yutturmaca olduğunu kanıtladı.

Akif Beki’nin yazısı