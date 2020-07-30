Akif Beki: AK Parti’nin bir sözü neden tartışmaları kesmeye yetmiyor?

Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasına bakılırsa AK Parti, hilafete kesin karşı. Şiddetle laiklikten yana.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da hilafet gündemini suni buldu.

Reklam

Ama tartışmayı kesmeye yetmedi. Ne hilafet talebini durdurdu ne de kaygıları giderdi.

Bir yanda “Hilafet hayal değil” kampanyası yürüdü. Diğer yanda “TC laiktir laik kalacak” tepkileri…

Demek ki karşıtları da taraftarları da iktidarın sözüne güvenmiyor.

AK Parti’nin bir sözü neden tartışmaları kesmeye yetmiyor? Önce ne dediyse sonra rahatlıkla tersini savunup yapabilme esnekliğinden olabilir mi?

Akif Beki’nin yazısı