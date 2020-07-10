Akif Beki: AK Partili Kadak muhalefeti zahmetten kurtararak ‘Kral çıplak’ dedi

Meclis’teki 600 milletvekili, bu iki yılda bin 493 maddelik 104 kanunu yasalaştırırken…Cumhurbaşkanı, 2 bin 229 maddelik 64 kararnameyi tek başına yürürlüğe koymuş.

Bu işleyiş de gerçeğin bize söylendiği gibi olmadığını gözler önüne seriyormuş da…Takke düşmüş kel görünmüş de…

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Oysa AK Partili Kadak, muhalefeti bunca zahmetten kurtararak “kral çıplak” dedi zaten. İki tivitle işin aslını gösterdi ama beğendiremedi.

Meclis’teki Netflix yasağı tepki çekmişti. Kadak ise yasağı “TBMM dizi izleme değil, çalışma yeri” diyerek savunmuştu.

Şimşekleri üstüne çekti, hedef oldu. Meclis çalışma yeriyse niye kayda değer hiçbir çalışması olmadığı söylenince de Kadak, zulayı patlattı. Nasıl dayansın!

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“An itibariyle önerdiğim kanun tasarısı: 0 Soru önergesi: 0” diye karnesini paylaştı. Gururla, üste çıkarak. Ve gerçeği muhalefetin suratına tokat gibi çarptı.

Akif Beki’nin yazısı