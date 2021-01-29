Akif Beki: AK Parti, en eski ve demode Milli Görüş gömleğini sırtına tekrar giymeyi nasıl izah edecek?

Ziyaretine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asıltürk’e, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırma sözü vermiş.

Ama bunun için Asiltürk’ün de desteğini istiyormuş. Çünkü ‘Onların içerisinde bazı cahiller, kadın hakları, madın hakları falan diyenler var’mış.

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İstanbul Sözleşmesi, AK Parti’nin övündüğü eserlerindendi. Erdoğan liderliğinde hazırlanmıştı. Ev içi şiddet ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede Türkiye’yi, takip eden değil takip edilen konumuna taşımıştı. Demokratik dünyanın önüne geçirmişti.

Şimdi AK Parti, Asiltürk’ün dünde kalmış, miadı dolmuş anlayışına ne uğruna geri dönecek?

Milli Görüş bile kendini güncelleme sancıları çekerken AK Parti, 2001’de çıkardığı en eski ve demode Milli Görüş gömleğini sırtına tekrar giymeyi nasıl izah edecek?

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Akif Beki’nin yazısı