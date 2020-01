Akif Beki: AK Parti Elazığ Kadın Kolları, yardım kolilerinin önünde fotoğraf çektirdi, medyadan duyurdu

Her yardım eli uzatandan, her koşandan ayrımsız hoşnut olanlar, partisine ve görüşüne bakmadan her çabayı takdir ve sevinçle karşılayanlar muhakkak çoğunlukta.

Fakat yok mu şu işgüzarlar! Yok mu partizan siyaseti her türlü insani duygu ve erdemin üstünde tutanlar! Yok mu arama kurtarma çalışmalarına bile algı ve imaj oyunu gibi yaklaşanlar! Yok mu deprem yardımına dahi propaganda ve karşı propaganda gözlüğüyle bakanlar!

Var güçleriyle devredeydiler.

İnsanlıktan çıkmış azgın fanatikler iş başındaydı, yine havayı zehirlemek için çırpındılar.

AK Parti Adana teşkilatı, törenle yardım kamyonları yola koydu; kimileri siyasi şova alet etmekle suçladı, kimi ‘helal olsun’ çekti.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları, yardım kolilerinin önünde fotoğraf çektirdi, medyadan duyurdu. Kimi seferber olmalarına sevindi, kimi siyaseten yararlanma gayreti diye burun kıvırdı.

Akif Beki’nin yazısı