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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: AK Parti adayları Sözcü’ye konuşacak, sırayla Fox TV’ye çıkacak deseler kim inanırdı?

Gün gelecek AK Parti adayları Sözcü’ye konuşacak, sırayla Fox TV’ye çıkacak, Halk TV ekranlarında boy gösterecek deseler kim inanırdı?

‘Kim derdi ki’ nidasıyla başlayan o cümleler hayretlikti, hayal bile edilemezdi, hayata geçti.

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Kim derdi ki İzmir adayı Nihat Zeybekçi, Sözcü gazetesini ziyaret edip AK Parti karşıtlığının sembol ismi Emin Çölaşan’la fotoğraf çektirecek, kendini anlatacak!…

Yetmedi, Zeybekçi bir kez de Özlem Gürses’e röportaj vererek Sözcü okurlarına seslenecek, oylarını tekrar isteyecek!…

Kim derdi ki Ankara adayı Mehmet Özhaseki de kervana katılacak, Gürses’in sorularını cevaplayarak okurlarını ikna etmeye çalışacak!…

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Kim derdi ki Ankara Yenimahalle adayı Veysel Tiryaki, ekranlarında görücüye çıkarak Halk TV izleyicilerinin desteğine talip olacak!…

Akif Beki’nin yazısı

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