Akif Beki: Adnan Oktar teşkilatına yönelik operasyon muhafazakar yorumcuları ikiye böldü

Adnan Oktar teşkilatına yönelik operasyon, muhafazakar yorumcuları ikiye böldü.

Bir kısmı endişeli. Cemaat ve tarikatlar için sonun başlangıcı olduğunu düşünüyor. Bu soruşturmaya altyapı hazırlığı gibi bakıyorlar. Başka dini yapılara vurulacak neşterin meşrulaştırılması için planlandığından şüpheleniyorlar.

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Diğer bir kısmı ise sevinç ve heyecan içinde, memnuniyet verici buluyorlar. Onlara göre, yoldan sapanlar için tasfiyenin habercisi. Devlet karar verdi, milli ve yerli cemaatlere dokunulmayacak ama gayri milliler temizlenecek, mis gibi olacak.

İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Cemaat ve tarikatlara müdahale edilecek…

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Fakat iki yorum da yanlış bir varsayımdan kalkıyor.

Endişeli bir bekleyişe gark olanların atladığı şu; hedefin tüm cemaatler olduğunu düşünmek için Oktar şebekesini de bir cemaat kabul etmek gerek.

O maskenin arkasına saklanarak saman altından su yürüten bir yapıya, sırf kendine ‘cemaat’ süsü veriyor diye cemaat muamelesi yapılabilir mi?

Akif Beki’nin yazısı