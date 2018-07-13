Akif Beki: Adnan Oktar gizli askeri bilgilere nasıl sahip olabildi ki MOSSAD’a satsın

Operasyonun planlama ve icrası son derece başarılı. Emniyetle savcılığın ince, titiz işçiliği, tebriği hak ediyor.

Fakat mesela devletin gizli askeri bilgilerine nasıl sahip olabildi ki MOSSAD’a satsın Adnan Oktar? Hem ajanlığın olduğu yerde mali suçlar şubesi mi başı çeker?

Reklam

Bazı suçlamaların havada, afaki kalması, yarın dosyanın ciddiyetini sulandırmaz mı? Eldeki somut suçlarla yetinilse, fazlasıyla ikna edici değil miydi? Operasyonu önemsetmek için abartarak büyütmek, gerçekçiliğine ve inandırıcılığına gereksiz zarar vermez mi?

Hani İngilizler çok çekti ya Oktar ve hempalarından, Kraliçe’nin parmağıyla açıklayacakları bir karışıklık geçmese bari ellerine. Malum; 30 yıldır kaymağını yiyorlar ve bayattı, gülünçtü, zırvaydı demeden hala iş yapıyor komplo klişeleri.

Reklam

Akif Beki’nin yazısı