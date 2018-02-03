Akif Beki: Adın Sezen, Tarkan, Haluk, Lale, Güneştekin filansa; hacamat ederler seni

Adın Sean Penn, adın Clint Eastwood, adın Oliver Stone, adın Madonna, adın Lady Gaga, adın Banksy, adın şu Hollywood yıldızı ya da bu pop starı olabilir…

Ecnebiysen, kendi devletinin politikalarına mesafe koyman büyütür seni, gözdemiz olursun.

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Savaş karşıtı entelektüel duruş elin sanatçısına, oyuncusuna, şarkıcısına, gazetecisine, akademisyenine yakıştırdığımız bir şeydir.

Ama adın Sezen, Tarkan, Haluk, Lale, Güneştekin filansa…

Ülkenin meşru müdafaa hakkını tanıyor, teröre karşı yanında duruyor, mücadelesine hak veriyor da farklı bir yol öneriyorsan…Ya da sadece sessiz kalıyor ve açılan destek kampanyasına yüksek sesle katılmıyorsan…

En önce agresif sanatçı arkadaşlarının saldırısına uğrar gözlerinden düşersin, üstüne gelir baltayla hacamat ederler seni.

Akif Beki’nin yazısı