Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Adın Sezen, Tarkan, Haluk, Lale, Güneştekin filansa; hacamat ederler seni

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

 

Adın Sean Penn, adın Clint Eastwood, adın Oliver Stone, adın Madonna, adın Lady Gaga, adın Banksy, adın şu Hollywood yıldızı ya da bu pop starı olabilir…

Ecnebiysen, kendi devletinin politikalarına mesafe koyman büyütür seni, gözdemiz olursun.

Reklam

Savaş karşıtı entelektüel duruş elin sanatçısına, oyuncusuna, şarkıcısına,  gazetecisine, akademisyenine yakıştırdığımız bir şeydir.

Ama adın Sezen, Tarkan, Haluk, Lale, Güneştekin filansa…

Ülkenin meşru müdafaa hakkını tanıyor, teröre karşı yanında duruyor, mücadelesine hak veriyor da farklı bir yol öneriyorsan…Ya da sadece sessiz kalıyor ve açılan destek kampanyasına yüksek sesle katılmıyorsan…

En önce agresif sanatçı arkadaşlarının saldırısına uğrar gözlerinden düşersin, üstüne gelir baltayla hacamat ederler seni.

 

Akif Beki’nin yazısı


Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

CHP’de kurultay | Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu’na selam yolladı

  Diken, CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’ndaki gelişmeleri dakika dakika bildiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında genel başkanlığa aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un  aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor. Partililere  Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda “Biz adaletli bir Türkiye […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...