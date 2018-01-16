Akif Beki: ABD ile askeri bir çatışmaya girmemiz halinde Rusya’nın bizi tutacağından emin miyiz?

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ABD ile askeri bir çatışmaya girmemiz halinde Rusya’nın bu temkinli, bu dikkatli yaklaşımını elden bırakıp bizi tutacağından, hiç değilse kendi pazarlık gücünü arttırıp sıkı bir taviz koparmak için bu durumu kullanmayacağından emin miyiz? Ben değilim…

Peki… Söküp atacak bir darbeyle PYD’yi vurup kökünü kazımamıza, sınır ordusu girişimini doğmadan boğmamıza, daha hazırlık aşamasındayken kurulacak gücü tepeleyip dağıtmamıza Rusların taraftar olacağından emin miyiz? Bakın ben ondan da emin değilim…

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Gelin başa dönüp, pusuya yatmış bekleyen terör örgütünün bu şartlar altında nasıl davranacağını tekrar kestirmeye çalışalım.

Fırsat bu fırsat, provokasyona açık hale geldiğimizi düşünüp bizi çatışmaya çekecek bir saldırıdan kaçınmayacağından, hem Rusya’yla Soçi masasını bozacak hem de ABD ile ortak hareketimizi imkansızlaştıracak bir sabotaj tuzağına heves etmeyeceğinden emin miyiz? Ben, emin olduğumu söyleyemem…

Akif Beki’nin yazısı