Akif Beki: 94’te adaylar ekran ekran dolaştırılırken Erdoğan görmezden gelinmişti

İş buralara gelmişken oldu olacak bir özür de benden…

1994 İstanbul seçimlerinde, İlhan Kesici ile Zülfü Livaneli o ekran senin bu ekran benim dolaştırılırken Refah adayı Tayyip Erdoğan görmezden gelinmişti epey zaman. Milli Görüş siyasetinden hiç hazzetmediğini saklamayan rahmetli Duygu Asena bile köşesinden yadırgamıştı bu ayrımcılığı. Sonra Erdoğan da TRT dahil popüler adaylarla aynı ekranlarda kendini anlatma fırsatları bulabildi.

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İşte bu seçimde favori adaylara odaklanırken dışlanan Gökçınar’la diğerlerine şans eşitliği sunamadığımız ve Duygu Asena kadar bunu yadırgamadığımız için kendi adıma özür dilerim.

Akif Beki’nin yazısı