Akif Beki: 7 Aralık’ta Sözcü ve Fox erecek muradına, biz çıkalım kerevetine

Ankara Valiliği’nin kent üzerinde bugün ve yarın F-16 savaş uçakları ve diğer hava araçlarının alçaktan ‘test uçuşu’ yapacağını açıklaması, medyada Rusya’dan satın alınan ‘S-400 hava savunma sistemlerinin deneneceği’ haberlerinin yayılmasına yol açtı. Söz konusu haberler yüzünden, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin artmasıyla, dolar/TL, geçen hafta yakaladığı düşüş trendini yukarı yöne çevirdi, gün içinde 5.75’e kadar yükseldikten sonra 5.74 ile günü kapattı.