Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: 7 Aralık’ta Sözcü ve Fox erecek muradına, biz çıkalım kerevetine

Korktuğum olasılık gerçek çıktı, sormayın dostlar!

Kaynağım bir gazeteci. Ama çarmıha gerseler adını açıklamam, benle mezara gidecek, hiç üstüme gelmeyin.

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‘Müthiş üçlü’nün üçüne de davet ulaşmış. Artık iltifat-ı şahaneye tam mazhariyet kazandıklarına işaret.

Külliye onaylı, akredite davetli kadrosuna dahil olduklarını öğrenmiş bulunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

FOX Haber’in tepesindeki Şentürk ve Demirörenlerin Hürriyet’inden Özkök’le birlikte, Kılıçdaroğlu’nun ‘amiral gemisi’ Sözcü’yü temsilen yayın yönetmeni Yılmaz da orada.

7 Aralık’ta onlar erecek muradına, biz çıkalım kerevetine.

Akif Beki’nin yazısı

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