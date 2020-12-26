Akif Beki: 2021 ters reform yılı olacak, artık kesinleşti

Anlamayan kalmamıştır. Reform işi yatmış görünüyor. Hiç olmamış, zaten yokmuş gibi.

Onu unutun. 2021, ters reform yılı olacak, artık kesinleşti.

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Ne zaman iktidardan reform lafını duysam, iki şey geliyor aklıma.

Bir; herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorlar?

İki; Atilla İlhan’ın ‘Böyle bir sevmek’ şiiri. Bilhassa da enayi gibi hissetmeye iyi gelen şu dizeleri:

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“Hayır sanmayın ki beni unuttular/ hâlâ ara sıra mektupları gelir/ gerçek değildiler birer umuttular /eski bir şarkı belki bir şiir/ ne kadınlar sevdim zaten yoktular/ böyle bir sevmek görülmemiştir”.

‘Ne reformlar gördük, zaten yoktular’ tesellisi veriyor bana.

Uyarlaması şöyle bir şey, dilinizi alıştırın diye:

“Hayır sanmayın ki bizi unuttular, hâlâ ara sıra mektupları gelir, gerçek değildiler birer umuttular, eski bir şarkı belki bir şiir, ne reformlar sevdik zaten yoktular, böyle bir reform görülmemiştir.”

Akif Beki’nin yazısı