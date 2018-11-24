Akibeti bilinmiyor: Suudi Veliaht Prensi’nin aldığı Da Vinci tablosu ‘kayıp’

Geçen yıl Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 450 milyon dolara satın aldığı Leonardo da Vinci tablosunun akibeti bilinmiyor.

Times’ta yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Louvre Müzesi adına Selman tarafından satın alınan ‘Salvator Mundi’ adlı eser, satın alındığı günden beri hiç kamuya açılmadı.

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Tablo üzerine çalışan uzmanlar, sanatçılar ve restoratörler ‘Salvator Mundi’nin akibeti konusunda endişeli.

Müze tabloyu sergilemediği gibi bilgi de vermiyor

Tablonun orijinal olduğunu teşhis eden Da Vinci uzmanlarından Profestör Martin Kemp de bu isimlerden: “Arap hiyerarşisi dışında kimse tablonun nerede olduğunu bilmiyor. Yerinin gizemli oluşu rahatsız edici.”

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Oysaki Abu Dabi’deli Louvre Müzesi, eylül ayında tabloyu sergileyeceğini açıklamıştı. Tabloyu hala sergilemeyen müze, tablo hakkında bilgi de vermiyor.

Suudi Arabistan’daki reformlarla bilinen Selman’ın adı, şimdilerde muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle anılıyor.

Öte yandan Veliaht Prensi’nin sanat üretimini teşvik etmek amacıyla kurduğu bir vakıf var. Selman’ın özellikle ABD’de pek çok müze, galeri ve sanat projesine yatırım yaptığı biliniyor.

‘Kıymete binen’ tablo

‘Salvator Mundi’ Rönesans’ın ve dünya tarihinin en önemli sanatçılarından Da Vinci’nin yaptığı 20 resimden biri.

500 yıllık tablo 1958 yılında kopya olduğu sanılarak 45 sterline satılmış, ardından 2005 yılında yaklaşık 10 bin dolara satılmıştı.

Daha sonra tablonun orijinal olduğu anlaşılınca fiyatı birden değerlendi ve ‘kıymete bindi.’

Tablo, 2011 yılında Londra Ulusal Galerisi’nde sergilendi.