Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti.
AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti.
Manisalılar, depremin ardından sokaklara çıkarak dışarıda sabahladı.
Kızılay tarafından bölgeye gönderilen çadırlar, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuruldu. Halk geceyi çadırlarda geçirdi.
Kızılay, başta çorba olmak üzere mahallelilere yemek dağıttı.