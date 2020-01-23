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Yaramazlara biraz batar!

Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti.

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AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti.

Manisalılar, depremin ardından sokaklara çıkarak dışarıda sabahladı.

Kızılay tarafından bölgeye gönderilen çadırlar, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuruldu. Halk geceyi çadırlarda geçirdi.

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Kızılay, başta çorba olmak üzere mahallelilere yemek dağıttı.

Manisa Akhisar’da 5.6’lık deprem

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