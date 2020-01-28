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Yaramazlara biraz batar!

Akhisar’da yine deprem: Kandilli’ye göre 4.4, AFAD’a göre 4.7

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’tan bu yana süren depremler bitmiyor. Bu gece saat 23:10’da Akhisar’da Kandilli Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 4.4, AFAD’a göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli verilerinde, depremin 9.6 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilirken, AFAD, depremin 5.08 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

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Akhisar yakınlarındaki Kırkağaç’ta bugün saat 14:26’da Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 5.1 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.

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