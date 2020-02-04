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Yaramazlara biraz batar!

Akhisar’da Kandilli’ye göre 5.0, AFAD’a göre 4.8’lik deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 5.0, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akhisar’da Medar mevkiinde saat 20:55’deki deprem, Kandilli verilerine göre yerin 8.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Akhisar’da bu akşam saat 19:47’de 4.5’luk bir deprem daha meydana gelmişti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle dendi: “04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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