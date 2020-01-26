Akhisar’da 15 saatte 115 artçı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünkü 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 115 artçı sarsıntı kayda geçti.

Fotoğraf: DHA

Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak ilçede dün akşam saat 20:49’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin ardından sokaklara çıkan halk, bir süre bekledikten sonra yeniden evlerine girdi. Depremin ardından bugün saat 12:00’ye kadar bölgede büyüklükleri 1.5 ile 3.9 arasında değişen 115 sarsıntı kaydedildi.