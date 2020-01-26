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Yaramazlara biraz batar!

Akhisar’da 15 saatte 115 artçı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünkü 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 115 artçı sarsıntı kayda geçti.

Fotoğraf: DHA

Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak ilçede dün akşam saat 20:49’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin ardından sokaklara çıkan halk, bir süre bekledikten sonra yeniden evlerine girdi. Depremin ardından bugün saat 12:00’ye kadar bölgede büyüklükleri 1.5 ile 3.9 arasında değişen 115 sarsıntı kaydedildi.

Akhisar’da sarsıntılar bitmiyor: AFAD’a göre 4.1, Kandilli’ye göre 4.3’lük deprem

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Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

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