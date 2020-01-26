Akhisar’da 15 saatte 115 artçı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünkü 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 115 artçı sarsıntı kayda geçti.
Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak ilçede dün akşam saat 20:49’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından sokaklara çıkan halk, bir süre bekledikten sonra yeniden evlerine girdi. Depremin ardından bugün saat 12:00’ye kadar bölgede büyüklükleri 1.5 ile 3.9 arasında değişen 115 sarsıntı kaydedildi.