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Yaramazlara biraz batar!

Akhisar ve Kırkağaç’ta yarıyıl tatili 10 Şubat’a uzatıldı

Manisa Valiliği, meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin uzatılmasının nedeninin, 22 Ocak’ta merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve 28 Ocak’ta merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğündeki depremler olduğu bildirildi. Açıklamada, şöyle dendi: “Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir.” 

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