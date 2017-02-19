Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akhisar maçının son 10 dakikasına ‘parantez açan’ Şenol Güneş: Teslimiyet içindeki görüntümüz çok kötü bir tabloydu 

Zirve yarışındaki üç rakibinin de puan kaybettiği Süper Lig’in 21’inci haftasında Akhisar Belediyespor’u 3-1’le geçen lider Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımının maçın son bölümünde sergilediği futbola ayrı bir parantez açtı.

Fotoğraf: bjk.com.tr

‘Önce sağlık, hepimiz için sağlık’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, sözlerine ani bir kalp krizi sonucu babasını kaybeden siyah-beyazlı takımın masörü Cemil Karataş’a başsağlığı dileyerek başladı.

“Önce sağlık. Hepimiz için sağlık. Futbolun gerginliği içinde bunları unutuyoruz” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Oyun olarak bizim kazanmaya ihtiyacımız vardı. Akhisar için de aynısı geçerli. Oyunun tamamına baktığınız zaman oyun üstünlüğü genelde bizdeydi. Rakip sahada oynamaya, orada etkin atak yapmaya çalıştık. Rakibin de çıkmasına izin vermemeye çalıştık. Rakibin savunmada kalıp hızlı ataklarla çıkmasını bekliyorduk. Zaman zaman çıktılar, pozisyon da buldular özellikle son bölümde.”

‘Son bölümde teslim olduk’

Oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişiklikleri ve çift forvete dönülmesiyle birlikte rakip Akhisar Belediyespor’un ataklarını sıklaştırdığına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi: “Ne ofansta ne de defansta iyi değildik. Tam teslim olduk. Kötü bir görüntü verdik o bölümde. Onun dışında gayet iyiydik. Daha iyi olabilirdik. Top kayıplarımız oldu. Daha çok şut atabilirdik. Kenardan geldiğimizde etkili olduk. Onu çoğaltabilirdik ama onlarda olumluyduk. Hücumda top kaybı sonrası baskı yapmamız artımızdı. Ama dediğim gibi rakip de çıktı, pozisyon buldu. Onların oyun anlayışı da oydu. Onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Son bölümde de teslimiyet içinde görünmemiz bizim için çok kötü bir tabloydu.”

‘Son 10 dakika gibi oynarsak adamlar bizi bitirebilir’

Güneş, 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena’da oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Futbol ciddi bir oyundur. Biz de işimizi ciddi yapacağız. Bugün 10 dakikalık bölümdeki ciddiyetsizlik ya da güçsüzlüğün olmaması gerek. Oynadığımız oyunun karşılığı olarak bir sonuç almak istiyoruz. Sonucu alıp da onun üzerine oyunu konuşmak istemiyoruz. Dolayısıyla şu anda derbiyi konuşmayı doğru bulmuyorum. Galatasaray büyük camia, Beşiktaş da öyle. Bu lig maratonudur. Her maç üç puandır. Dolayısıyla ona daha var. Daha önemli bir maçımız var perşembe günü. Turu geçmemiz gerekiyor. Evet avantajımız var ama garantimiz yok. Bugünkü son 10 dakika gibi oynarsak adamlar bizi burada bitirebilir. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray yeni bir hocayla, iyi bir kadrosu var. Bizim maça tabii motive olacaktır.”

SON HABERLER

CHP’li Özel’e göre anketlerde ‘Hayır’ önde: Terör örgütleri AKP ve Bahçeli’den memnun

  CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, son anketlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ın önde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Terör örgütleri iktidarın ve Bahçeli’nin yönteminden çok memnun” dedi. HAZİRAN’ın Manisa’da düzenlediği panelde konuşan Özel, son anketlerde ‘Hayır’ oranının yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 41 kesin ‘Hayır’ diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin ‘Evet’ diyecek. ‘Kararımı değiştirebilirim’ […]

Tane tane…

‘Tek adama karşı olmak’ yetmez. ‘Demokrasiyi ya da parlamentoyu savunmak’ yetmez. Hele ‘kuvvetler ayrılığını savunmak’ hiç yetmez.

Türkiye’nin yeni istikameti

80 milyonluk güçlü bir ülke değil de, birkaç bin kişilik, tenha bir kasabaya özgü ‘çözümler’ sunuluyor bize.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...