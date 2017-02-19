Akhisar maçının son 10 dakikasına ‘parantez açan’ Şenol Güneş: Teslimiyet içindeki görüntümüz çok kötü bir tabloydu 

Zirve yarışındaki üç rakibinin de puan kaybettiği Süper Lig’in 21’inci haftasında Akhisar Belediyespor’u 3-1’le geçen lider Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımının maçın son bölümünde sergilediği futbola ayrı bir parantez açtı.

‘Önce sağlık, hepimiz için sağlık’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, sözlerine ani bir kalp krizi sonucu babasını kaybeden siyah-beyazlı takımın masörü Cemil Karataş’a başsağlığı dileyerek başladı.

“Önce sağlık. Hepimiz için sağlık. Futbolun gerginliği içinde bunları unutuyoruz” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Oyun olarak bizim kazanmaya ihtiyacımız vardı. Akhisar için de aynısı geçerli. Oyunun tamamına baktığınız zaman oyun üstünlüğü genelde bizdeydi. Rakip sahada oynamaya, orada etkin atak yapmaya çalıştık. Rakibin de çıkmasına izin vermemeye çalıştık. Rakibin savunmada kalıp hızlı ataklarla çıkmasını bekliyorduk. Zaman zaman çıktılar, pozisyon da buldular özellikle son bölümde.”

‘Son bölümde teslim olduk’

Oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişiklikleri ve çift forvete dönülmesiyle birlikte rakip Akhisar Belediyespor’un ataklarını sıklaştırdığına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi: “Ne ofansta ne de defansta iyi değildik. Tam teslim olduk. Kötü bir görüntü verdik o bölümde. Onun dışında gayet iyiydik. Daha iyi olabilirdik. Top kayıplarımız oldu. Daha çok şut atabilirdik. Kenardan geldiğimizde etkili olduk. Onu çoğaltabilirdik ama onlarda olumluyduk. Hücumda top kaybı sonrası baskı yapmamız artımızdı. Ama dediğim gibi rakip de çıktı, pozisyon buldu. Onların oyun anlayışı da oydu. Onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Son bölümde de teslimiyet içinde görünmemiz bizim için çok kötü bir tabloydu.”

‘Son 10 dakika gibi oynarsak adamlar bizi bitirebilir’

Güneş, 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena’da oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Futbol ciddi bir oyundur. Biz de işimizi ciddi yapacağız. Bugün 10 dakikalık bölümdeki ciddiyetsizlik ya da güçsüzlüğün olmaması gerek. Oynadığımız oyunun karşılığı olarak bir sonuç almak istiyoruz. Sonucu alıp da onun üzerine oyunu konuşmak istemiyoruz. Dolayısıyla şu anda derbiyi konuşmayı doğru bulmuyorum. Galatasaray büyük camia, Beşiktaş da öyle. Bu lig maratonudur. Her maç üç puandır. Dolayısıyla ona daha var. Daha önemli bir maçımız var perşembe günü. Turu geçmemiz gerekiyor. Evet avantajımız var ama garantimiz yok. Bugünkü son 10 dakika gibi oynarsak adamlar bizi burada bitirebilir. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray yeni bir hocayla, iyi bir kadrosu var. Bizim maça tabii motive olacaktır.”