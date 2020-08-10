Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacağını duyurdu.
Bu adım, NATO müttefiki Yunanistan ile gerilimi yeniden canlandırabilir.
Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik iddialar konusunda anlaşmazlık yaşıyor.
Geçen ayki benzer duyuru ilanı (Navtex) iki ülke arasında tartışmaya neden olmuş, durum Almanya Başbakanı Angela Merkel’in müdahalesinden sonra yatışmıştı.
Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma günkü açıklamasında, Yunanistan’ın sözlerini tutmaması nedeniyle Türkiye’nin bölgede enerji arama çalışmalarına yeniden başladığını söylemişti.
Sismik araştırmalar, potansiyel hidrokarbon aramaları için hazırlık çalışmalarının bir parçası.