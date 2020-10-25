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Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’deki araştırma faaliyetleri 4 Kasım’a uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım’a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Fotoğraf: DHA

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 4 Kasım’a uzatılan Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

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Türkiye ve Yunanistan doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları ve birbirleriyle örtüşen kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Ankara, ağustosta Oruç Reis’i Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da hak iddia ettiği sulara gönderdiğinde gerilim artmıştı.

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