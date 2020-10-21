Akdeniz’deki araştırma faaliyetleri 27 Ekim’e uzatıldı

Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisinin Akdeniz’de tartışmalı bölgede araştırma faaliyetlerini 27 Ekim’e kadar uzattı.

Fotoğraf: AA

Deniz Kuvvetleri’nce dün yayımlanan denizcilere uyarı notuna göre Ataman ve Cengiz Han adındaki iki gemi Oruç Reis’le beraber Yunanistan’ın Rodos adasının güneybatısında 27 Ekim’e kadar çalışmalara devam edecek. Daha önce gemilerin 22 Ekim’e kadar çalışma yürüteceği açıklanmıştı.

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Türkiye ve Yunanistan doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları ve birbirleriyle örtüşen kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Ankara, ağustosta Oruç Reis’i Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da hak iddia ettiği sulara gönderdiğinde gerilim artmıştı.

Ankara, ay başında düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi öncesinde ‘diplomasiye fırsat vermek’ için Oruç Reis’i ihtilaflı sulardan geri çekmişti.

Ancak, Oruç Reis sismik araştırma gemisi 12 Ekim’de Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmalarına tekrar başlamıştı.

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AB, zirvenin ardından bölgede faaliyetlere devam ederse Türkiye’yi cezalandıracağını söylemiş ve Ankara bu adımla Türkiye ile AB ilişkilerinin gerildiğini açıklamıştı. Türkiye faaliyetlerinin kendi kıta sahanlığında olduğunu ifade ediyor.