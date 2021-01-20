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Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı: En az 43 can kaybı

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), ortak yazılı açıklamasında, 19 Ocak’ta Libya açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

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Açıklamada, 2021’in Akdeniz’deki ‘ilk trajik tekne kazasında’ en az 43 sığınmacının yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya’nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu kaydedildi.

BM’nin her iki alt kuruluşu, ‘son trajik kazadan’ sonra uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz’deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini istedi.

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Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce sığınmacı 2020’de Akdeniz’de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.

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