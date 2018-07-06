Akdeniz’de geçen ay: Avrupa’ya gitmeye çalışan her yedi göçmenden biri öldü

Geçen ay Akdeniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışan her yedi göçmenden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2018’nin ilk altı ayında Akdeniz’i geçip Avrupa’ya ulaşmaya çalışan her 19 kişiden biri öldüğünü açıkladı. Geçen yılın ilk altı ayında bu oran 38’de bir ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

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İtalya’da göç karşıtı hükümetin iktidara gelerek, limanları yardım kuruluşlarının gemilerine kapamasının ardından geçen Haziran ayında her yedi kişiden biri denizde öldü.

UNHCR verilerine göre 2018 yılı başından bu yana Akdeniz yoluyla Avrupa kıyılarına ulaşan göçmen sayısı 45 bin 700 oldu.

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Bu sayının, önceki yıllara göre düşüş gösterdiği, deniz yoluyla Avrupa’ya geçenlerin tavan yaptığı 2016’nın aynı dönemine göre beş kat azaldığı vurgulandı. Buna rağmen ölüm oranları artış gösterdi.