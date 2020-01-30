Akdeniz’de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

Akdeniz’de On İki Adalar açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin, denizin 11.3 kilometre derinliğinde olduğu tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada’ya 58.2, Marmaris’e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris’te hissedilmezken, panik durumu gözlemlenmedi.

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Bu iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen sekiz deprem daha kayda geçti.

Marmaris’te geçen salı günü de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.