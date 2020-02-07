Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de on iki ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, Akdeniz’de on iki ada açıklarında saat 06.11’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.6 kilometre derinlikteki depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın bölge Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Reklam

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğini 10.3 kilometre olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23’te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydetti.

SON HABERLER

Kule ve meydan görevlilerinin ifadesi alınmaya başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ikisi kule, ikisi meydan görevlisi dört kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı. Durumu ağır olan uçağın yardımcı pilot F. P’nin ve hafif yarlı kaptan pilot M. A’nın hafif tedavileri sürüyor.

CHP CNN Türk’e boykot kararı aldı: Hiçbir CHP’li kanala çıkmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partide CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmama kararı alındığını belirterek, “Hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza bu kanalı izlememelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...