Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de on iki ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, Akdeniz’de on iki ada açıklarında saat 06.11’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.6 kilometre derinlikteki depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın bölge Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğini 10.3 kilometre olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23’te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydetti.