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Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’de 4.3, Kars’ta 3.5’lik depremler

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 23:22’de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Akdeniz’de yeniden 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 23:22’de merkez üssü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkii olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre, Kandilli’ye göre yerin 3,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden hissedildi. Son günlerde yaşanan depremler nedeniyle kısa süreli paniğe neden oldu.

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Akdeniz’de de saat 00:44’de AFAD’a göre 4.6, Kandilli’ye göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli’ye göre Akdeniz’deki deprem, yerin 6.2 kilometre altında.

Akdeniz’de deprem: 5.4 büyüklüğünde

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