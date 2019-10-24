Akdeniz’de 4.1’lik deprem: Kandilli’ye göre 4.6

Muğla’nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman’ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

Dalaman’da deprem sonrası. Fotoğraf: DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre 00.06’da merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte Akdeniz’de meydana gelen deprem, merkez üssü Dalaman’ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Kandilli: 4.6 büyüklüğünde

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman’ın 18.75 kilometre açıklarında Akdenizde artçı sarsıntılar yaşandı. Saat 00.10’da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.